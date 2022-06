Noroc că oaia s-a salvat singură de sub dărâmăturile podului de la Luțca. Autoritățile, libere de Rusalii Din cele 20 de oi surprinse sub daramaturile podului prabușit de peste raul Siret, care face legatura intre localitațile Luțca și Sagna, doar cinci au supraviețuit, daca o punem la socoteala și pe ultima, care a ieșit singura chiar duminica dimineața de sub pod dupa trei zile. Cat despre autoritațile care ar fi trebuit sa gaseasca o soluție in situația ei, acestea au fost libere de Rusalii, așa ca noroc ca animalul a avut prezența de sperit și a ieșit din incurcatura. Cat despre cioban, norocul lui a fost ca se afla la umbra sub un copac ceva mai departe la momentul incidentului. Inspectoratul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

