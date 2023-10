Normele de aplicare pentru continuarea Programului-pilot Masa calda in 450 scoli, aprobate de Guvern Guvernul a adoptat astazi o Hotarare de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77 2023 privind aprobarea continuarii Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat"Actul normativ aproba normele de aplicare pentru programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

