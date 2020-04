Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor putea sa-si suspende plata ratelor la creditele ipotecare daca vor fi indeplinite trei conditii. Ordonanta de urgenta 37/2020 adoptata de Guvern ofera posibilitatea angajatilor, dar si firmelor sa suspende pana la sfarsitul anului plata creditelor bancare. Normele de aplicare a prevederilor…

- Guvernul a aprobat în ședința de joi normele metodologice de aplicare a OUG privind amânarea pâna la noi luni a plații ratelor bancare. În aceeași ședința, au fost modificate prin OUG schemele de garantare pentru IMM-uri, pentru a le pune în acord cu cerințele Comisiei…

- „Suntem intr o situatie care pare imposibila, le cerem oamenilor sa stea acasa, dar vrem ca economia sa functioneze. Toate masurile luate pana acum au incercat sa rezolve aceasta situatie complicata.In primul rand vrem sa-i ajutam pe romanii care au fost afectati direct sau indirect de aceasta criza,…

- De asemenea, se prelungește perioada pentru depunerea solicitarilor, iar guvernul da posibilitatea celor care au credite sa iși plateasca restanțele inainte de a solicita amanarea ratelor. Ordonanța a fost retrasa de la publicarea in Monitorul Oficial pentru a fi modificata de guvern in ședința de…

- Schimbari in Ordonanța care amana plata ratelor la banci: dobanda pentru creditele ipotecare nu se mai capitalizeaza, iar termenul de depunere a cererilor a fost extins Ordonanța de Urgența prin care romanii vor putea cere amanarea platii ratelor cu pana la 9 luni a fost modificata, luni, astfel incat…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, vineri, ca, daca este nevoie, va fi prelungita perioada pentru cererile de suspendare a ratelor si dupa perioada starii de urgenta. El a mai spus ca normele de aplicare la ordonanta care suspenda plata ratelor la credite pe o perioada de noua luni vor fi…

- Guvernul a adoptat o ordonanța privind suspendarea ratelor la banca pana la 9 luni de zile, spune Ministrul Finanțelor Florin Cițu, intr-un comunicat de presa și intr-un nou clip video. De precizat ca, in acest moment, Ordonanța nu este publicata in Monitorul oficial.

- Indicele ROBOR la 3 luni a scazut, vineri, la 2,99% pe an, de la 3,03% pe an, cat a fost in ziua precedenta, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Florin Citu a reactionat pe pagina sa de Facebook. "Rate mai mici pentru romani. Dobanzile continua sa scada. Increderea…