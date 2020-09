Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a prezentat normele și regulile care trebuie aplicate pentru reluarea competițiilor sporturilor de contact. „Am definit in noul ordin modalitatea in care se pot desfasura antrenamentele, dar si competitiile la sporturile de contact sau de lupta, cum am scris noi in noul ordin. Guvernul a eliminat in urma cu o saptamana, prin acea hotarare care prelungea starea de alerta, restrictia privind sporturile de contact. Aceasta categorie cuprinde arte martiale, judo, lupte, taekwondo, kickboxing, toate categoriile de activitati care presupun contact, activitate…