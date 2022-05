Norme mai stricte pentru protectia consumatorilor intra sambata in vigoare. Anuntul Comisiei Europene

Directiva privind o mai buna asigurare a respectarii normelor Uniunii Europene in materie de protectie a consumatorilor si modernizarea acestor norme intra in vigoare sambata, 28 mai, potrivit unui comunicat de presa al Executivului comunitar.Adoptate in noiembrie 2019, normele actualizeaza instrumentele disponibile pentru a aborda provocarile cu care se confrunta pietele digitale. Acestea le vor oferi atat consumatorilor, cat si autoritatilor competente instrumente mai puternice pentru a si exe ...