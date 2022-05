Norme mai stricte pentru protecţia consumatorilor intră în vigoare de astăzi Directiva privind o mai buna asigurare a respectarii normelor Uniunii Europene in materie de protectie a consumatorilor si modernizarea acestor norme intra in vigoare sambata, 28 mai, potrivit unui comunicat de presa al Executivului comunitar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directiva privind o mai buna asigurare a respectarii normelor Uniunii Europene in materie de protectie a consumatorilor si modernizarea acestor norme intra in vigoare sambata, 28 mai, potrivit unui comunicat de presa al Executivului comunitar.Adoptate in noiembrie 2019, normele actualizeaza instrumentele…

- Directiva privind o mai buna asigurare a respectarii normelor Uniunii Europene in materie de protectie a consumatorilor si modernizarea acestor norme va intra in vigoare sambata, 28 mai, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „Noi facem parte din Europa, valorile Uniunii Europene sunt valorile noastre”, a spus Maia Sandu in plenul Parlamentului European: „Acordarea statutului de țara candidat pentru Moldova este decizia cea buna”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Comisia Europeana a propus luni ajustari specifice ale normelor financiare ale Uniunii Europene, cunoscute sub denumirea de Regulamentul financiar, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Comisia Europeana a adoptat, miercuri, o reforma a normelor actuale ale UE privind comercializarea la distanta a serviciilor financiare de consum, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Virginijus Sinkevicius, comisar european pentru Mediu, a explicat faptul ca planul Comisiei Europene este de a planta peste 3 miliarde de copaci in toate țarile Uniunii Europene. In paralel, legislația din toate țarile membre se va inaspri și vor fi pedepse mult mai dure pentru defrișarile ilegale.…

- Țarile din cadrul Uniunii Europene discuta impunerea unui embargo asupra gazului din Rusia, insa o astfel de decizie ar putea fi aproape imposibil de adoptat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Comisia Europeana a anuntat ca de marti incepe sa se aplice Regulamentul privind produsul paneuropean de pensii personale (PEPP), care a fost adoptat in 2019, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…