Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite iși intimideaza chiar și proprii sai aliați, a declarat Mohammad Javad Zarif, ministrul iranian de Externe, in cursul vizitei sale in Turcia, in contextul tensiunilor intre Ankara și Washington privind detenția unui pastor creștin american, informeaza agenția de știri Reuters, potrivit…

- Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane a inceput in aceasta dimineața la București. Invitatul special al editiei din acest an a reuniunii diplomatiei este ministrul federal al afacerilor externe al Republicii Federale Germania, Heiko Maas.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a facut apel la Turcia sa asigure independenta bancii sale centrale, scrie Reuters. „Nimeni nu are interesul ca situatia economica sa se destabilizeze in Turcia. Dar trebuie facut tot ce este posibil pentru a se asigura independenta bancii centrale”, a declarat Merkel…

- Cancelarul Angela Merkel a declarat luni ca Germania doreste sa vada prosperitate economica in Turcia si ca Ankara ar trebui sa asigure independenta Bancii sale Centrale, relateaza Reuters. "Nimeni nu are un interes pentru o destabilizare economica in Turcia. Dar trebuie facut totul pentru…

- Partidul Social Democrat (SPD) din Gerania a anuntat joi ca a ajuns la un acord privind migratia cu celelalte doua formatiuni din coalitia condusa de cancelarul Angela Merkel, informeaza Reuters. Potrivit sefei SPD, Andrea Nahles, intelegerea priveste accelerarea respingerii solicitantilor de azil deja…

- Germania, deseori data exemplu cu privire la protectia mediului, a anuntat ca nu va atinge tinta de reducere a emisiilor, autoimpusa, cu termen limita in anul 2020. Guvernul da vina pe cresterea economica, potrivit Bloomberg. Un raport al guvernului dat publicitatii saptamana aceasta arata…

- Uniunea Europeana trebuie sa-si reformeze guvernarea, iar membrii sai trebuie sa fie mai uniti in fata ordinii mondiale in schimbare evidentiate de amploarea tensiunilor in relatiile continentului cu aliatul sau traditional SUA, a declarat miercuri la Berlin ministrul de externe german, Heiko Maas,…