Normă de hrană pentru elevii și studenții militari şi atunci când nu sunt prezenţi în instituţiile de învăţământ Elevii si studentii militari vor avea dreptul la norma de hrana si in perioada in care acestia nu sunt prezenti in institutiile militare de invatamant, prevede proiectul de lege pentru modificarea OUG nr.26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala si ale […] The post Norma de hrana pentru elevii și studenții militari si atunci cand nu sunt prezenti in institutiile de invatamant appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

