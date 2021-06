Norina, fata lui Constantinescu, angajată de gașca SIE! Continuam seria dezvaluirilor cu privire la ”imperiul paralel” creat de Catalin Harnagea in jurul unuia dintre cele mai respectate servicii secrete. Și chiar daca fiecare nou episod este cu atat mai ”dureros” pentru cei conectați la firmele sub acoperire prin care acționeaza fostul șef al Serviciului de Informații Externe, campania continua! Mai ales ca ingrijorarea […] The post Norina, fata lui Constantinescu, angajata de gașca SIE! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Continuam astazi seria dezvaluirilor cu privire la ”debandada controlata” de la Agenția de Cooperare Internaționala pentru Dezvoltare – RoAid. Agenție sub autoritatea MAE, dar transformata intr-o adevarata ”feuda” personala a directorului general Catalin Harnagea. Fostul șef al Serviciului de Informații…

- A fost șeful Serviciului de Informații Externe! Perioada in care a fost considerat la varful sistemului drept principalul ”papușar” al fostului președinte Emil Constantinescu. Numai ca”joaca de-a spionii” a inceput sa il afecteze tot mai serios pe Harnagea, cel care a inceput ba sa se vaite de presupuse…

- Rusia știe cu certitudine ca inregistrarea vaccinului impotriva COVID-19 Sputnik V in UE este intirziata in mod deliberat, la cererea Bruxelles-ului. Acest lucru a fost declarat de catre directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), Serghei Narișkin, la postul TV Pervii kanal, relateaza…

- Cristian Tudor Popescu l-a dat de gol pe șeful SIE, la o televiziune de știri, cand a spus ca a primit un cadou din partea Serviciului. ”Atenția” trimisa jurnalistului conținea mai multe produse de lux. Dupa ce a dezvaluit ce i-a trimis directorul Serviciului de Informații Externe, Gabriel…

- Acuzand Rusia de implicare in evenimentele de acum șapte ani de la Vrbetica, Cehia s-a ascuns in spatele ”unei minciuni mizerabile și josnice”, a declarat directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei, Serghei Narișkin, scrie agenția TASS. ”In acțiunile ei, Cehia s-a ascuns in spatele…

- Președintele american Joe Biden a declarat joi ca a sosit momentul detensionarii, dupa ce a impus noi sancțiuni Rusiei, spunând ca exista înca loc pentru ca cele doua țari sa lucreze împreuna. Biden l-a îndemnat astfel pe omologul sau rus Vladimir Putin sa se abțina de la orice…

- Administratia Joseph Biden a anuntat, joi, expulzarea a zece diplomati rusi si impunerea de noi sanctiuni împotriva Moscovei, din cauza ingerintelor electorale si atacurilor cibernetice, relateaza CNN și Mediafax.„Presedintele Joseph Biden a emis o ordonanta executiva care confera…

- CHIȘINAU, 5 apr – Sputnik. Uniunea Europeana nu se grabește sa admita vaccinul ”Sputnik V pe piața sa de teama ca, datorita calitaților sale inalte, aceasta ar putea face o concurența serioasa preparatelor analogice care se vand in Europa , a declarat intr-un interviu acordat RIA Novosti Alexandr…