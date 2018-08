Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea considera ca revocarea semnata de președintele Klaus Iohannis pentru șefa DNA Laura Codruța Kovesi, este un gest care ar fi trebuit facut, respectandu-se Constituția, chiar de la propunerea inaintata de ...

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea a declarat, duminica, pentru „Evenimentul zilei”, ca liderii coaliției de guvernare ar trebui sa in calcul, la analiza privind o eventuala suspendare din funcție a lui Klaus Iohannis, de „rezultatele și costurile" celor doua suspendari din funcție ale fostului președinte…

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea a anunțat ca senatorul Ion Popa, fost președinte PNL Argeș, s-a inscris in ALDE. “Ii urez bun venit lui Ion Popa in ALDE. Ne-am regasit in singurul partid cu adevarat liberal din Romania. Am lucrat foarte bine in vechiul PNL, sunt convins ca vom face din nou o echipa…

- Vicepresedintele ALDE Andrei Gerea a declarat, vineri, ca va participa la mitingul PSD din 9 iunie pentru a milita pentru ”o tara ca afara, fara binom si fara abuzuri”, in care drepturile romanilor sa fie respectate de toate institutiile statului, inclusiv institutiile de forta.

- Vicepresedintele ALDE Andrei Gerea a afirmat, luni, la Antena 3 ca membrii ALDE nu au primit nicio invitație, iar singurul risc pentru PSD in ceea ce privește mitingul uriaș pregatit de social-democrați pentru 9 iunie este sa nu-și poata mobiliza susținatorii."Singurul risc este ca PSD-ul…

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea acuza demagogia lui Dacian Cioloș. Deputatul de Argeș susține ca sub guvernarea sa, Dacia Cioloș a dat dovada ca a fost un premier care a fost aservit intereselor din afara ...