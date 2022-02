Nori, precipitații și vânt Miercuri, temperaturile peste zi vor crește simțitor. Soarele rasare la ora 7:38. Atmosfera va fi inchisa pe tot parcursul zilei. Se vor semnala precipitații ușoare sub forma de ninsoare sau mixte . La munte vantul va sufla puternic. ANM a emis un cod galben de viscol la altitudini de peste 1600 de metri, unde la rafala vor depași viteze de 100/ h, iar vizibilitatea va fi redusa. Soarele va apune la ora 17:46. Minimele zilei vor fi cuprinse intre -1 și 4 grade, iar maximele se vor situa in jurul valorii de 7 grade. Joi, zi insorita și calda. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, saptamana debuteaza cu temperaturi ridicate. Soarele rasare la ora 07:41. Cerul se innoreaza pe timpul nopții, iar ziua va fi mai mult ploioasa. La munte, ANM a emis avertizari de ninsori, iar vantul cu rafale de peste 100-120 km/h, va fi viscol puternic, zapada troienita și vizibilitate foarte…

- Marți, atmosfera va fi frumoasa, dar deosebit de rece. Soarele rasare la ora 07:56. Noaptea și dimineața temperaturile se resimt geroase. Pe alocuri, la primele ore ale dimineții va fi ceața asociata cu chiciura, iar pana spre dupa-masa cand vor aparea cațiva nori, soarele se va prezenta generos…

- Miercuri, cerul va fi senin. Soarele rasare la ora 08:01. In zona noastra, vremea va continua sa fie vantoasa, indeosebi, in la munte, unde pentru aceasta noapte a fost emis cod roșu de vant puternic valabil pana la ora 02:00, iar pana dimineața zona de sud a județului va fi ocupata de cod galben…

- Marți, temperaturile de primavara se mențin. Soarele rasare la ora 08:07. Dimineața, in zonele joase și cu totul izolat va fi ceața, apoi cerul va deveni variabil. La munte, in zonele inalte, vantul va continua sa sufle puternic, in rafale. Soarele va apune la ora 16:58. Minimele zilei se vor inregistra…

- Vremea in BanatIn Banat, la inceputul intervalului, vremea va intra intr-un proces de racire, astfel ca pe 8 decembrie media maximelor va fi de 2 grade si cea a minimelor de -4 si -2 grade Celsius.Vremea se va incalzi pe parcursul zilelor de 9, 10 si 11 decembrie, cand la nivelul regiunii se va ajunge…

- Duminica, temperaturile sunt apropiate de cele normale pentru aceasta perioada. Soarele va rasari la ora 07:34. Norii joși și ceața se vor menține pana spre amiaza zilei, apoi cerul zilei de duminica se va insenina treptat, iar vremea va deveni frumoasa, pana spre apusul soarelui de la ora 16:54.…

- Miercuri, se vor inregistra temperaturi negative, in prima parte a dimineții. Soarele va rasari la ora 07:28. Norii joși și ceața vor fi prezenți in special in zonele joase. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab spre moderat cu intensificari in zonele inalte. Soarele va apune la ora…

- Joi, ceața va fi persistenta. Soarele rasare la ora 07:20. Atmosfera va fi asemanatoare cu ziua precedenta. Temperaturile se mențin scazute pe timpul nopții și in prima parte a dimineții. Cerul va fi acoperit de ceața, iar soarele va sta ascuns pana spre amiaza zilei. A doua parte a zilei va fi,…