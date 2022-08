Stiri pe aceeasi tema

- In urma exploziilor de la aerodromul „Saki” din zona așezarii Novofedorovka din Crimeea, trei persoane au fost ranite. Ministerul Situații Excepționale al Rusiei a raportat acest lucru canalului Telegram „Atenție, știri”. „Pina acum, exista informații despre trei victime. Pe teritoriul unitații militare…

- Mai multe elicoptere ucrainene au fost observate pe teritoriul Republicii Moldova. Imaginile au fost publicate pe un canal de Telegram. Ministerul Apararii a venit cu o reacție menționand ca acestea nu sunt militare. „Rugam cetațenii sa fie vigilenți și sa nu distribuie informații neverificate”, menționeaza…

- Pe langa cele 600 de locuri pe care s-a organizat admiterea in liceele militare, Ministerul Educației a suplimentat numarul cu 216 locuri, la solicitarea Ministerului Apararii Naționale. Este vorba despre un total de 816 locuri pentru admiterea in colegiile militare 2022-2023. Motivul suplimentari,…

- Cautarile persoanelor disparute de pe platformele de foraj ale Intreprinderii Unitare de Stat „Chernomorneftegaz”, care au fost lovite de Ucraina, nu au dat inca rezultate, familiile urmand sa primeasca despagubiri, a declarat șeful prorus al Crimeei, Serghei Aksionov, citat de Interfax.ru . „Din pacate,…

- Rusia a confirmat ca dimineața a atacat un aerodrom din Odesa cu rachete Onyx marți dimineața. Anunțul a fost facut de Ministerul Apararii de la Moscova, transmite Realitatea.md . Oficialii au publicat imagini video cu momentul lansarii. Rușii susțin ca au distrus un punct de comanda a Bayrachtar, cat…

- ”In aceasta (luni) dimineata, inamcul a atacat platforme de foraj Cernomorneftegaz. Sunt in contact cu colegii nostri de la Ministerul Apararii si (Serviciile speciale) FSB. Incercam sa salvam oameni”, anunta intr-o postare pe Telegram guvernatorul instalat de Moscova dupa anexarea Peninsulei ucrainene…

- Armata ucraineana a lovit platformele de foraj ale Intreprinderii Unitare de Stat „Chernomorneftegaz”, și mai mulți oameni sunt raniți, a declarat șeful Crimeei, Serghei Aksionov, citat de agenția de știri rusa Interfax . „Azi dimineata, inamicul a atacat platformele de foraj de la Chornomorneftegaz.…

- Aproximativ 70 persoane din capitala Crimeei, Simferopol, au sfidat avertismentele oficiale pentru a comemora victimele deportarii in masa a poporului tatar de catre Stalin in 1944. Alți 200 de tatari s-au adunat in orașul Oktyabrskoe din Crimeea, unde au rostit rugaciuni și au citit poezii.…