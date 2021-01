Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, miercuri, o informare de ninsori in vestul, nordul și centrul țarii, pana vineri. La munte se anunța viscol cu rafale de pana la 80 de kilometri pe ora. La sfarșitul saptamanii, vremea va deveni geroasa. Informarea intra in vigoare miercuri ora 10.00 si este valabila pana vineri,…

- Salvamontistii din judetul Hunedoara le solicita turistilor care merg la munte sa renunte, cel putin in acest sfarsit de saptamana, la drumetiile pe traseele situate in zonele inalte, de creasta, din cauza faptului ca ninsoarea cazuta in ultimele zile nu a apucat sa se fixeze de sol, iar riscul de…

- Ghețușul da batai de cap șoferilor. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența intreprind acțiuni de prevenire a riscurilor pe traseele din țara incepand cu orile dimineții.

- Zeci de mașini au fost oprite in aceasta dimineața din cauza ghețușului format pe un traseu din Soroca. Potrivit unor imagini publicate pe rețelele de socializare, șoferii au fost opriți inca de la ora 07:00.

- Uniunea Europeana sprijina modernizarea agriculturii din Republica Moldova, orientata spre necesitațile pieței, asigurarea produselor de calitate și respectarea mediului inconjurator. Despre potențialul agricol al regiunii de nord a Republicii Moldova și suportul Uniunii Europene pentru acest sector,…

- CHIȘINAU, 1 nov - Sputnik. Candidatul la funcția de președinte al țarii desemnat de Blocul electoral UNIREA, Dorin Chirtoaca, și-a exercitat deja dreptul la vot. © Photo : Guvernul Republicii MoldovaPremierul Ion Chicu a votat: "In mainile noastre sta soarta țarii""Am votat pentru unirea…

- Un medic anesteziolog a decedat in aceasta seara, 27 octombrie, din cauza Covid-19. Anunțul a fost facut de vicepreședinta Platformei Demnitate și Adevar, Aliona Mandatii, pe pagina sa oficiala de facebook.

- Ofițerii Direcției investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații al IGP, angajații Inspectoratului de Poliție Falești, sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate si Cauze Speciale, au efectuat mai multe percheziții pe teritoriul raionului Falești,…