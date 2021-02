Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa cutremurul care a devastat Albania in noiembrie 2019, New York Times a facut o radiografie a infrastructurii din țarile balcanice. Jurnaliștii americani care au discutat cu specialiștii in fizica pamantului și arhitecții au ajuns la concluzia ca un cutremur puternic in București ar face…

- Un copil de 13 ani a murit, dupa ce masina in care se afla a fost implicata intr-un accident, marti, in jurul orei 16,10, pe strada Gherghitei din Bucuresti. Update: Brigada Rutiera a anunțat decesul copilului de 13 ani. Știre inițiala “Conducatorul unui autovehicul, o femeie in varsta de 42 ani, care…

- Un copil de 13 ani este resuscitat de paramedici, dupa ce masina in care se afla a fost implicata intr-un accident, marti, in jurul orei 16,10, pe strada Gherghitei din Bucuresti. “Conducatorul unui autovehicul, o femeie in varsta de 42 ani, care se deplasa pe strada Gherghitei dinspre soseaua Colentina…

- Incepand de vineri seara și pana sambata, la nivelul Capitalei și a localitaților limitrofe, au fost inregistrate cresteri importante ale concentratiilor poluantilor. La statiile B6- Cercul Militar, de trafic, si B2- Titan, concentratiile de PM 10 au fost cele mai ridicate, concentratia medie orara…

- In cursul zilei de marți a avut loc un nou episod de poluare masiva in Capitala. Nivelul particulelor PM2.5 a ajuns la 100. Poluarea a ajuns la cote alarmante in centrul orașului și in sud. Episodul de poluare masiva a fost semnalat de platforma independenta pentru masurarea calitații aerului din Capitala …

- Biroul Electoral Central a decis, marti, renumararea voturilor in sectiile 455, 479 si 526 din Sectorul 3 al Capitalei. Decizia BEC a fost luata la solicitarea Oficiul electoral al Sectorului 3. Luni, Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti nr. 42 si-a declinat catre Biroul Electoral…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat sambata ca iși menține parerea și ca nu este de acord cu enuntarea la subventia de care beneficiaza bucurestenii pentru agentul termic. „Subventia o sa continue sa fie platita in Bucuresti si, mai mult decat atat, o sa fie platita la timp, ca sa…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a explicat ce inseamna din punctul lui de vedere ca bucureștenii vor avea „o iarna grea”, precizand ca rețeaua principal de caldura este de trei ori mai proasta decat in urma cu trei ani, iar soluția pentru eventualele avarii va fi momentan intervenția rapida…