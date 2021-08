Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul gazoduct Nord Stream 2, destinat sa transporte gaze naturale din Rusia direct în Germania pe sub Marea Baltica, s-ar putea dovedi a fi depasit în curând, a avertizat luni un înalt responsabil german pentru mediu, citat de dpa. "S-ar putea ca Nord Stream…

- Controversatul gazoduct Nord Stream 2, prin care Rusia va livra direct gaze Germaniei, ocolind Polonia, nu ar trebui sa umbreasca relatiile germano-polone, afirma seful diplomatiei de la Berlin, Heiko Maas, inaintea vizitei sale de joi la Varsovia, transmite dpa. 'Daca avem in vedere relatiile…

- Germania ar putea sista primirea de gaze rusesti prin gazoductul submarin Nord Stream 2 daca Moscova nu respecta conditiile acordului sau il utilizeaza pentru a face presiuni asupra Ucrainei, a declarat sambata candidatul CDU/CSU (Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala) la cancelarie, Armin…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a descris gazoductul Nord Stream 2 drept „un proiect geopolitic al Rusiei care submineaza securitatea Ucrainei si a altor tari europene”. Blinken a mai spus și ca SUA doresc sa se asigure ca Rusia nu foloseste energia ca „instrument de constrangere” impotriva…

- Cancelarul german Angela Merkel a apreciat sambata, dupa o intalnire cu presedintele american Joe Biden la summitul G7, ca tara sa si SUA fac progrese in discutiile privind gazoductul Nord Stream 2, care va lega Rusia de Germania prin Marea Baltica si este un subiect de controverse intre aliatii…

- „Partea offshore a unei conducte a Nord Stream 2 a fost finalizata. Așezarea conductelor a fost finalizata pe 4 iunie 2021, iar conectarea a fost realizata astazi (ieri, n.r.). Secțiunile de conducte offshore din Rusia și Germania au fost astfel interconectate”, se arata intr-un comunicat al Nord Stream…

- Rusia este la fel de activa in prezent in Germania pe cat era in perioada Razboiului Rece, a declarat Thomas Haldenwang, seful Agentiei pentru Protectia Constitutiei, titulatura oficiala a serviciului de informatii interne german, transmite duminica dpa, potrivit Agerpres. Haldenwang a avertizat…

- Și o fac in apele teritoriale ale Germaniei: nava ruseasca Fortuna, specializata in amplasarea de conducte submarine, a reluat lucrurile la gazoductul Nord Stream 2 in Marea Baltica, un proiect care va crea o noua legatura energetica directa intre Rusia si Germania. Fortuna are autorizație de operare,…