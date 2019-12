Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria este pregatita sa inceapa negocierile cu Gazprom privind un nou acord pe termen lung de aprovizionare cu gaze naturale, a anuntat luni ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, dupa intalnirea cu Viktor Zubkov, presedintele Board-ului grupului rus, transmite Reuters.…

- Gazprom se vinde. Gigantul rusesc scoate la vanzare un pachet de 3,6% din actiuni Grupul rus Gazprom, cel mai mare producator mondial de gaze naturale, a anuntat joi ca va scoate la vanzare un pachet de 3,6% din actiuni, aceasta fiind a doua astfel de oferta demarata in acest an de gigantul rusesc,…

- 'Dumnezeu, Onoare si Pace', au scandat manifestantii la inceputul adunarii, dupa ce au cantat imnul national. In acest an, marsul este plasat sub lozinca 'Ia intreaga natiune sub protectia ta', un citat dintr-un cantec dedicat Fecioarei Maria, al carei cult ramane puternic in Polonia. Acest mars,…

- În urma cu tei zile, Petre Daea, ministrul demis al Agriculturii nega posibilitatea ca România sa fie afectata de o astfel de decizie: „Nu exista niciun fel de situatie. Si nici nu va fi în România”, a declarat Daea la Digi24. Decizia actualizeaza un act…

- ​Visa, Mastercard și alte companii din domeniu și-ar putea reconsidera implicarea în proiectul criptomonedei Libra pe care Facebbok și alte 27 de companii vor sa o lanseze în iunie 2020, scrie Wall Street Journal. Libra a fost criticata de oficiali din multe țari, iar Franța și Germania…

- Cea mai mica valoare a șomajului, dintre țarile Uniunii Europene, pentru cei cu educație de nivel universitar a fost în Cehia 1,1 procente, urmata de Ungaria 1,3%. Cel mai mare nivel al șomajului în aceasta categorie de persoane era în Grecia – 13,7%, și Spania –…

- Daca recesiunea probabila a Germaniei afecteaza economiile Europei de Est, poate fi o modalitate buna de a proba ideea ca acestea ar fi efectiv colonii ale vecinei lor mult mai mari sau "tari în proprietate straina", cum le-au numit unii economisti. Pâna acum, se pare ca guvernele…