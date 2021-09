Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele polonez Andrzej Duda nu se va mai intalni cu cancelarul german Angela Merkel sambata in timpul vizitei sefei executivului german la Varsovia, a anuntat vineri un inalt oficial din administratia lui Duda, in contextul in care, potrivit presei locale, nemultumirea fata de gazoductul Nord…

- Cancelarul german Angela Merkel a oferit duminica reasigurari Ucrainei ca nu va avea de suferit din cauza gazoductului rusesc Nord Stream 2, dar potrivit Kievului discutiile despre viitorul sau ca tara de tranzit au fost vagi, transmite Reuters, citat de news.ro In ultima sa vizita la Kiev…

- Tonul devine tot mai strident in disputa diplomatica dintre Israel si Polonia, ministrul israelian de externe, Yair Lapid, calificand guvernul de la Varsovia drept ''antidemocratic'', intr-o declaratie facuta duminica seara, relateaza DPA. Motivul disputei este o modificare…

- Mark Brzezinski a servit deja in cadrul unor guverne democrate anterioare, si anume ca ambasador in Suedia in timpul lui Barack Obama. Mark Brzezinski, in varsta de 56 de ani, este fiul lui Zbigniew Brzezinski, care a fost consilierul in probleme de securitate nationala al presedintelui democrat Jimmy…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat joi ca atat el cat si cancelarul german Angela Merkel se opun utilizarii de catre Rusia a energiei ca o ”arma”, o referire la gazoductul Nord Stream 2, prin care Rusia va livra direct gaze Germaniei prin Marea Baltica fara a tranzita Ucraina, relateaza AFP,…

- Controversatul gazoduct Nord Stream 2, prin care Rusia va livra direct gaze Germaniei, ocolind Polonia, nu ar trebui sa umbreasca relatiile germano-polone, afirma seful diplomatiei de la Berlin, Heiko Maas, inaintea vizitei sale de joi la Varsovia, transmite dpa. 'Daca avem in vedere relatiile…

- Suntem ''pe drumul cel bun'', a indicat Merkel, adaugand ca a convenit cu Biden ca este ''indispensabil'' ca Ucraina sa ramana implicata in tranzitul gazelor rusesti catre Europa.Insa, mai spune sefa guvernului german, subiectul Nord Stream 2 a fost abordat pe scurt la aceasta prima intrevedere a sa…

- Cancelarul german Angela Merkel a apreciat sambata, dupa o intalnire cu presedintele american Joe Biden la summitul G7, ca tara sa si SUA fac progrese in discutiile privind gazoductul Nord Stream 2, care va lega Rusia de Germania prin Marea Baltica si este un subiect de controverse intre aliatii…