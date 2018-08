Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de construire a gazoductului Nord Stream-2, care va aduce gaz direct din Rusia via Marea Baltica, nu va face Germania dependenta de Rusia din punct de vedere energetic, a declarat cancelarul Angela Merkel in...

- Autor: Sorin Rosca Stanescu O intalnire de o importanța cruciala are loc intre cancelarul Germaniei și țarul Rusiei. Agenda politica este incarcata. Exploziva chiar. Se discuta despre poziția celor doua state legat de Siria. De Iran. Dar, mai ales, despre faimoasa conducta de gaz Nord Stream 2. Inca…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele rus Vladimir Putin nu au facut niciun progres clar pe temele conflictelor din Siria si Ucraina, relatiilor cu Iranul si conductei de gaz Nord Stream 2, discutate sambata noaptea, transmite Reuters. Cei doi lideri s-au intalnit in cadru bilateral oficial…

- Lideri mondiali, Vladimir Putin și Angela Merkel se vor intalni, sambata, in Germania, unde vor discuta despre razboiul din Siria, situatia din Estul Ucrainei si probleme economico-energetice, respectiv construirea si darea in folosinta, gazoductului Nord Stream II, pe sub Marea Baltica, si care urmeaza…

- Cei doi lideri sunt asteptati sa se intalneasca in jurul orei 16:00 GMT (18:00 ora locala) in Castelul Meseberg, o resedinta guvernamentala germana situata la 70 km nord de Berlin. Purtatorul de cuvant al cancelariei germane, Steffen Seibert, a precizat doar ca se va discuta despre 'razboiul din…

- Statele Unite au repetat miercuri avertismentul ca ar putea sanctiona firmele occidentale care participa la proiectul conductei de gaze Nord Stream 2, prevazut sa conecteze Germania direct la gazul din Rusia, informeaza Reuters. „Am spus clar ca firmele care colaboreaza la proiectul sectorului de conducte…

