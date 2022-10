Nord Stream 2 nu mai prezintă scurgeri de gaz (purtător de cuvânt) Gazoductul Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania, nu mai prezinta scurgeri in Marea Baltica, a indicat sambata pentru AFP un purtator de cuvant. ‘Presiunea apei a inchis mai mult sau mai putin gazoductul, astfel incat gazul care este in interior nu poate iesi’, a declarat Ulrich Lissek, purtator de cuvant al Nord Stream 2. ‘Concluzia este ca exista inca gaz in gazoduct’, a adaugat el, fara a putea preciza cantitatea. Nord Stream 1 si 2, construite pentru a transporta gaz rusesc in Europe, au fost avariate de explozii submarine in largul insulei daneze Bornholm, in Marea Baltica, provocand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presiunea apei a inchis mai mult sau mai putin gazoductul, astfel incat gazul care este in interior nu poate iesi', a declarat Ulrich Lissek, purtator de cuvant al Nord Stream 2. 'Concluzia este ca exista inca gaz in gazoduct', a adaugat el, fara a putea preciza cantitatea.Nord Stream 1 si 2, construite…

- Scurgerile din Marea Baltica ale gazoductului Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania, s-au oprit, a anunțat sambata un purtator de cuvant al operatorului conductei, potrivit agenției France Presse, preluata de Agerpres . „Presiunea apei a inchis mai mult sau mai putin gazoductul, astfel incat gazul…

- Autoritatea de reglementare a gazelor din Republica Moldova a majorat vineri tarifele pentru consumatorii casnici cu 27-, la 29,27 lei moldovenesti (1,51 dolari) pe metru cub, pentru a reflecta cresterea semnificativa a costurilor aprovizionarii, de cand Rusia a invadat Ucraina, transmite Reuters. Una…

- Autoritatea de reglementare a gazelor din Republica Moldova a majorat tarifele pentru populație cu 27%, in concordanța cu cresterea costurilor aprovizionarii cu gaze dupa ce Rusia a invadat Ucraina, a informat Reuters , preluata de Agerpres. Una dintre cele mai sarace tari din Europa, Republica Moldova…

- Statele Unite "iau in serios" amenintarea lui Vladimir Putin de a recurge la arma nucleara in Razboiul rus din Ucraina, anunta miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care ameninta cu "consecinte grave" in cazul in care presedintele rus trece la fapte, relateaza AFP. "Aceasta este o retorica iresponsabila…

- Germania a dislocat trupe in cadrul misiunii de mentinere a pacii a UE in Bosnia, pentru prima data in ultimul deceniu, in timp ce cresc ingrijorarile legate de instabilitatea provocata de razboiul din Ucraina care se extinde in Balcanii de Vest. Marti, primele trupe germane care s-au intors in tara…

- Ministrul de externe al autoproclamatei republici separatiste Transnistria, Vitali Ignatiev, a anunțat ca republica este dispusa sa obtina independența si apoi sa adere la Rusia. Totodata, el a declarat ca autoritatile republicii „nu vor lua niciun fel de decizii in detrimentul poporului” și nu a precizat…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a transmis miercuri ca masura crearii unor tribunale pentru „investigarea acțiunilor Rusiei” e absurda, iar ideea de a pedepsi Moscova, in condițile in care dispune de cel mai mare arsenal nuclear, reprezinta in mod potential o amenintare pentru existenta umanitatii,…