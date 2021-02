Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de constructie la gazoductul Nord Stream 2 intre Rusia si Germania au fost reluate sambata in apele daneze dupa o faza pregatitoare de aproape doua saptamani, a anuntat Nord Stream 2, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Instalatorul rus de conducte Fortuna, ''care a inceput lucrarile…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat vineri „cu cea mai mare fermitate” expulzarea de Moscova a trei diplomati – german, suedez si polonez – si intregul mod in care a gestionat Rusia cazul opozantului Aleksei Navalnii.„In ceea ce priveste afacerea Navalnii, condamn cu cea mai mare fermitate…

- Cancelarul german Angela Merkel a condamnat vineri expulzarea unor diplomati europeni din Rusia, decizie pe care a calificat-o drept ''nejustificata'' si un nou pas prin care Rusia se indeparteaza de statul de drept, dar a subliniat ca va mentine deschis dialogul cu Moscova si nu vor fi suspendate…

- Inca o amanare pentru Nord Stream 2, gazoductul rusesc ce a imparțit Europa in doua și a iritat SUA Consortiul responsabil de proiectul gazoductului Nord Stream 2 a decis sa amane lucrarile care trebuiau sa fie reluate vineri 15 ianuarie in apele teritoriale ale Danemarcei, a declarat un purtator de…

- Gazprom va relua construcția gazoductului Nord Stream 2 catre Germania in aceasta saptamana, dupa ce sancțiunile SUA au intrerupt construcția mai bine de un an, relateaza Financial Times, citat de Mediafax.

- Sanctiunile americane vizand gazoductul Nord Stream 2, ce urmeaza sa faca legatura intre Rusia si Germania, reprezinta un act de "razboi hibrid", a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, transmite dpa. "Este vorba practic de o varianta de razboi hibrid. Este folosit ca razboi hibrid de catre…

- Intrerupte timp de un an, lucrarile la gazoductul Nord Stream 2 care urmeaza sa faca legatura intre Rusia si Germania, au fost reluate vineri, a anuntat consortiul Nord Stream 2 AG, informeaza AFP. Gazoductul Nord Stream 2 reprezinta o investitie de 11 miliarde de dolari, finantata jumatate…

- Construcția la controversatul gazoduct rusesc Nord Stream 2 a fost reluata vineri, in ciuda opoziției Statelor Unite, relateaza The Moscow Times. Conducta, ar urma sa transporte gaz rusesc spre Germania.