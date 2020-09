Fostul cancelar federal german Gerhard Schroeder a respins apelurile de a suspenda proiectul de gazoduct Nord Stream 2 ca raspuns la otravirea disidentului rus Aleksei Navalnii, informeaza miercuri dpa. "Una nu are nicio legatura cu alta", a spus Schroeder in cel mai recent interviu al sau inregistrat, adaugand ca sunt in joc 10 miliarde de euro investitii in acest gazoduct. Navalnii, critic fervent al presedintelui rus Vladimir Putin si proeminent militant anticoruptie, s-a simtit brusc foarte rau in timp ce se intorcea cu avionul dintr-un oras din Siberia la Moscova, pe 20 august, si doua zile…