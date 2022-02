Nord Stream 2: Donald Trump califică Germania drept "ostatică a Rusiei" Fostul presedinte american Donald Trump a calificat Germania drept &"ostatica a Rusiei&", în comentarii facute marti pentru &"Fox Business&", relateaza DPA și Agerpres.

Trump s-a referit la gazoductul Nord Stream 2, menit sa transporte gaz rusesc catre Germania prin Marea Baltica, gazoduct ce a tensionat relatiile dintre Berlin si Washington pe fondul crizei de la frontiera Ucrainei.



&"Chiar am încercat sa o conving (pe Angela Merkel) sa nu încheie acordul asupra gazoductului, pentru ca, am spus eu, Germania va fi în mod clar o ostatica. Si aceasta si este: ostatica… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

