Coordonatorul guvernului german pentru relatiile transatlantice, Peter Beyer, a facut apel la oprirea construirii controversatului gazoduct Nord Stream 2, relateaza miercuri dpa. Proiectul de gazoduct, care urmeaza sa lege Rusia de Germania via Marea Baltica, este intens criticat de Washington, ce afirma ca acesta va creste dependenta Europei de livrarile de energie din Rusia. Proiectul "este un obstacol serios in calea unui nou inceput in relatiile transatlantice", a declarat Peter Beyer pentru revista de afaceri Wirtschaftswoche. "Americanii nu se asteapta din partea noastra doar la o schimbare…