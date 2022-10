Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar putea recolta in acest an o cantitate record de 100 de milioane de tone de grau, potrivit firmei de consultanta SovEcon, insa graul se acumuleaza in silozurile locale deoarece Rusia are probleme in a exporta mari cantitati de cereale, transmite Bloomberg. Fermierii rusi se pregatesc sa termine…

- Presedintele rus Vladimir Putin a amenintat miercuri ca va opri toate livrarile de gaz, petrol si carbune in cazul unei plafonari a preturilor, insistand totodata ca nu vrea sa foloseasca energia ca ”arma” impotriva Europei preocupate de spectrul penuriei de energie, relateaza AFP. Saptamana trecuta,…

- Statele Unite incearca sa prelungeasca conflictul din Ucraina, a declarat președintele rus Vladimir Putin, marți, in cadrul unei conferințe de la Moscova privind securitatea internaționala, informeaza Interfax.ru . „Situația din Ucraina arata ca SUA incearca sa prelungeasca acest conflict (n.r. – din…

- In raportul in care acuza Kievul ca „incalca dreptul umanitar internațional”, ONG-ul scrie ca „aceste incalcari nu justifica in niciun fel atacurile nediscriminatorii ale Rusiei” care au ucis și ranit nenumarați civili”. In același raport, Amnesty scrie și și ca unele atacuri au avut loc și in zone…

- Un fost diplomat de la Moscova, care a devenit unul dintre dezertorii ruși de rang inalt dupa ce și-a dat demisia din functia sa de la Geneva, de „rușine” ca Rusia a invadat Ucraina, a declarat ca Vladimir Putin s-ar simți „umilit” daca ar trebui sa se intalneasca fața in fața cu presedintele Ucrainei,…

- Nu exista informatii ca Vladimir Putin este instabil sau ca are o sanatate subreda, a spus directorul CIA William Burns, scrie BBC, citata de News.ro. Au existat tot mai multe speculatii neconfirmate in presa conform carora Putin, care implineste 70 de ani in acest an, ar putea fi bolnav, posibil de…

- Muncitorii ar urma sa ajute la reconstrucția de dupa razboi a republicilor populare autoproclamate Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, decizie care ar reprezenta o provocare pentru sanctiunile internationale impotriva programului de arme nucleare al Coreei de Nord, relateaza The Guardian . Ambasadorul…