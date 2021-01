Stiri pe aceeasi tema

- SENTINTA…Magistratii Tribunalului Vaslui au ajuns la finalul unuia dintre cele mai grave dosare de coruptie, cel al medicilor si asistentelor de la clinica « New Central Med ». Instanta a decis condamnarea vinovatilor la inchisoare cu suspendare, pedepse cuprinse intre unul si doi ani, 60 de zile de…

- SENTINȚA… Magistrații Tribunalului Vaslui au ajuns la finalul unuia dintre cele mai grave dosare de corupție, cel al medicilor și asistentelor de la clinica « New Central Med ». Instanța a decis condamnarea vinovaților la inchisoare cu suspendare, pedepse cuprinse intre unul și doi ani, 60 de zile de…

- In urma cu cateva minute in localitatea ieșeana Strunga, pe drumul european a avut loc un accident rutier. Din primele informații se pare ca doua autoturisme s-au izbit frontal. In urma impactului au rezultat doi morți și un ranit. Ambele persoane care au decedat se aflau in autoturismul inmatriculat…

- UMBRELE TRECUTULUI… Chiar in perioada aceasta, in care preoții Episcopiei Hușilor fac un lucru binecuvantat, strabatand pe jos, prin noroaie, drumurile catre peste 3000 de copii din județ, cu daruri consistente și ganduri bune, iata ca o umbra din trecut vine sa tulbure seninul unei sarbatori, intampinata…

- Scene de o duritate extrema la Iași. Un tanar de 19 ani s-a sinucis infigandu-și un cuțit in inima intr-un camin din cartierul Bularga. Nimeni nu se aștepta sa recurga la un asemenea gest, insa ar fi trait o adevarata drama dupa ce s-a desparțit de iubita lui. Chiar in seara in care s-a sinucis Articolul…

- LA RACOARE… Instanta barladeana a dat sentinta in dosarul privind faptele unui tanar din Barlad, recidivist. Acesta a fost condamnat la un an si sase luni inchisoare cu executare pentru ca a talharit un minor de telefon. Individul, judecat in stare de arest preventiv, a contestat decizia instantei barladene…

- PEDEAPSA… O huseanca, victima a violentei domestice, a reusit in instanta o victorie care da curaj femeilor batute de soti! Aceasta a convins judecatorul ca individul nu doar ca a incalcat ordinul de protectie de multe ori, dar si ca faptele acestuia si amenintarile transmise in mai multe moduri au…

- Liga 3 ISI JOACA SANSA… Etapa a saptea a Ligii 3, Seria 1, se va disputa maine, de la ora 15.00, Husana Husi urmand sa joace pe terenul Ceahlaului, in timp ce Sporting Juniorul Vaslui merge la Suceava, pentru confruntarea cu Foresta. Ambele formatii pastreaza sanse reale in lupta pentru primele doua…