- Alexandra Stan are multe planuri pentru anul 2022. Cu toții știm ca artista s-a desparțit de iubit, iar acum susține ca se va concentra cu totul pe cariera ei muzicala. Ce vrea sa faca indragita cantareața.

- Cosmina și Alin, finaliștii sezonului 3 Mireasa, și-au facut planuri mari pentru viitor. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodata, iar drept dovada stau aparițiile televizate și cele din mediul online.

- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa. Capriciile Iubirii și-a facut apariția o noua concurenta. Iata cine este Juliana, cu ce se ocupa, dar mai ales cum au reacționat mamele cand au vazut-o!

- Cristina Ștefania are planuri mare de viitor și de fiecare data reușește sa-și traiasca visul. Iubita lui Speak a marturisit ce iși dorește, dar și cat de visatoare este. Artistul o susține in tot ceea ce vrea sa faca, dar totodata ii prezinta și cum vede el realitatea.

- Sabrina și Perneș, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii, formeaza in sfarșit un cuplu. Concurentul este in al noualea cer și deja iși face planuri de viitor cu frumoasa lui iubita. El nu a mai simțit pentru nimeni ce simte pentru Sabrina, iar in momentele in care se afla in prezența ei se simte liniștit.

- In aceasta seara, in casa Mireasa. Capriciile Iubirii nu a fost predominanta dragostea și iubirea, ci din contra. Fetele au stat de vorba despre vechile relații in care au fost implicate, cat și despre partenerii, care le-au dus numeroase suferințe. Iata ce trecut tumultuos are Sabrina. Concurenta a…

- Inimioara a avut parte de o surpriza in cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, prezentata de Gabriela Cristea. Tanara și-a auzit pentru prima data mama de cand a intrat in show-ul matrimonial, iar momentul a fost unul extrem de emoționant.

- Bibi și Antonio Pican traiesc o poveste de dragoste de o perioada buna de timp, astfel ca sunt convinși de iubirea pe care și-o poarta și au decis sa duca relația la un alt nivel. Dupa ce au impartașit cu fanii in urma cu cateva luni ca și-au cumparat propriul apartament, artista a venit cu o informație…