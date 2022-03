Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa - Capriciile Iubirii, dorul și-a facut simțita prezența, mai ales pentru Larisa. Robert, concurentul care a parasit recent emisiunea și cu care aceasta a avut o relație de cateva zile, nu a mai ezitat și a sunat-o pe Larisa pentru a vedea cum este și a-și…

- Perneș, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii pare ca a trecut peste desparțirea de Sabrina, iar acum este gata sa inceapa o noua relație. Concurentul iși dorește ca in concurs sa apara o noua fata, deoarece cele care se afla deja in competiție nu il atrag sub nicio forma, ba chiar a spus ca le vede…

- Schimb de replici acide in cadrul Consiliului de Securitate al ONU. Ministrul de Externe al Poloniei, tara care detine presedintia OSCE, a declarat ca razboiul pe care-l poarta Rusia in Ucraina este un esec tactic si strategic.

- Doamna Dana, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii, trece prin clipe de coșmar, dupa ce fiul sau, Leo, a inceput o relație cu Nora. Ea nu poate accepta ce se intampla intre cei doi și considera ca concurentul este spalat pe creier de catre iubita lui, deoarece el nu a fost crescut in felul acesta.

- Sambata seara cuplurile din casa Mireasa- Capriciile Iubirii au avut parte de o distracție pe cinste, iar Larisa și Robert, care deși nu sunt impreuna se aflau printre ele. Robert i-a furat un sarut Larisei, iar concurenta a fost total șocata, deoarece nu se aștepta nicio secunda.

- Sabrina și Perneș, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii, formeaza in sfarșit un cuplu. Concurentul este in al noualea cer și deja iși face planuri de viitor cu frumoasa lui iubita. El nu a mai simțit pentru nimeni ce simte pentru Sabrina, iar in momentele in care se afla in prezența ei se simte liniștit.

- In aceasta seara, in casa Mireasa - Capricile Iubirii nu a mai fost dragostea in prim plan, ci mai degraba lipsa ei, care a fost simțita profund de catre Nora, chiar in adolescența. Iata dezvaluirile șocante facute de catre concurenta, dar și reacția celor care au aflat prin ce a trecut!

- Sorin Grindeanu, actualul ministru al Transporturilor, si Catalin Drula, cel care a detinut portofoliul in guvernarea trecuta, au avut un schimb de replici pe Facebook in legatura cu autostrada Ploiesti-Brasov, dupa ce Grindeanu a declarat ca sunt sanse mici ca in urmatorii cinci ani sa inceapa constructia…