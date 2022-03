Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Barack Obama a anunțat duminica, pe Twitter, ca a fost testat pozitiv la COVID-19. Barack Obama a avut simptome usoare și da asigurari ca se simte bine. Soția sa, Michelle Obama, care este vaccinata, nu s-a infectat cu coronavirus momentan. Barack Obama spune ca a avut dureri…

- Numarul persoanelor care au fugit din calea razboiului din Ucraina a depasit pragul de 1,5 milioane. Aceasta a devenit criza refugiatilor cu cea mai rapida crestere de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, a anunțat, duminica, ONU. Duminica are loc o noua incercare de evacuare a civililor din orașul-port…

- Leo și Nora, din casa Mireasa- Capriciile iubirii, formeaza un cuplu și au ajuns sa țina foarte mult unul la celalalt, dar se pare ca trecutul concurentei schimba situația dintre ei doi. Ruxi vine cu dezvaluiri șocante in platoul emisiunii, despre iubita fratelui sau.

- Regina Elisabeta a fost diagnosticata pozitiv cu virusul COVID-19. Suverana in varsta de 95 de ani se confrunta cu simptome ușoare și se afla sub supravegherea cadrelor medicale. Cum se simte bunica Prințului William și cand va reveni sa-și continue indatoririle regale. Ce au transmis oficialii de la…

- Președintele SUA, Joe Biden, pregatește o declarație in urma careia va declara ca pandemia de Covid-19 nu mai este considerata o situație de criza. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Sabrina și Perneș, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii, formeaza in sfarșit un cuplu. Concurentul este in al noualea cer și deja iși face planuri de viitor cu frumoasa lui iubita. El nu a mai simțit pentru nimeni ce simte pentru Sabrina, iar in momentele in care se afla in prezența ei se simte liniștit.

- Criza financiara din 2008 a marcat o intorsatura majora. Fluxurile comerciale au incetinit, banii s-au prabușit, in timp ce datoria globala a continuat sa creasca. Economia mondiala a crescut doar cu 2,5% pe an dupa 2010. Scaderea productivitații, deglobalizarea și datoria – toate au tras in jos creșterea…

- Cea mai grava situație este, insa, la Nehoiu și la Smeeni, unde nu exista niciun medic pneumolog, infecționist sau epidemiolog.Astfel, pacienții vor fi evaluați la Spitalul Județean Buzau sau la Ramnicu Sarat, iar dupa internare, daca vor avea nevoie de un nou consult de specialitate, il vor primi de…