Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a nascut in avion in timp ce zbura din Marea Britanie, cu destinația București. Avionul a fost nevoit sa aterizeze de urgența pe un aeroport din Praga, dar copilul a venit pe lume in aer. Atat mama, cat și baiețelul se simt bine și au fost transportați la o clinica din Praga. Un avion…

Conturile din Israel ale oligarhului prorus din R. Moldova Ilan Șor au fost inghețate de autoritațile de la Tel Aviv.

- Ilan Șor, care se ascunde in Israel de justiția moldoveneasca, s-a pomenit cu conturile blocate in aceasta țara, in urma deciziei autoritaților de la Tel Aviv. Informația a fost confirmata pentru ,,Adevarul” de ministrul Justiției de la Chișinau, Sergiu Litvinenco.

- Un episod ce a șocat audiența s-a petrecut, recent, in casa „Mireasa". Una dintre concurentele emisiunii a ajuns de urgența la spital. A fost nevoie de intervenția medicilor, dupa ce tanara a consumat o cantitate mare de alcool. Aceasta a leșinat in baie și a fost gasita inco ...

- In aceasta dimineața, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș “, al județului Satu Mare, a fost alertat sa intervina la evacuarea unei autoutilitare, marca Mercedes Sprinter, care a ramas impotmolita din cauza ieșirii barajului din matca, a lacului Calinesti Oaș. A intervenit Punctul de lucru…

- Conturile apartinand lui Donie O’Sullivan de la CNN, Ryan Mac de la New York Times si Drew Harwell de la Washington Post si ale altor catorva jurnalisti de tehnologie au fost suspendate brusc. „Elon spune ca este un campion al libertatii de exprimare si blocheaza jurnalistii pentru ca isi exercita…

- Serviciul de urgența din Cluj dispune de un numar de doar 74 de ambulanțe funcționale și se confunta cu un deficit de personal, insa pana la finalul anului posturile la stat au fost blocate printr-o decizie a Guvernului.

- Elena Hueanu a povestit, in exclusivitate pentru Antena Stars, cum a ajuns sa ramana fara mii de euro. Fostul model trece prin clipe grele, pentru ca i-au fost sparte conturile. A mers de urgența la Poliție, dar susține ca exista slabe șanse sa iși recupereze banii.