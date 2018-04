Gala „Art of Contact”, cu multe surprize pentru timişoreni

"Art of Contact" revine în data 6 mai, la sala "Constantin Jude", cu ediţia a doua. Organizatorii de la clubul Iguana Fight Team le promit timişorenilor spectacol în ring... The post Gala „Art of Contact”, cu multe surprize pentru timişoreni appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]