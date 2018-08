Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi sibieni din opt localitati, inclusiv din centrul istoric al municipiului de resedinta, au fost afectati duminica de ploile abundente, potrivit celor de la SC Apa Canal SA si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. Cinci familii din centrul istoric al municipiului Sibiu au cerut…

- Bianca Dragușanu a recunoscut ca a trecut prin perioade dificile de-a lungul vieții și ca desparțirile de partener au afectat-o enorm. Totodata, prezentatoarea TV a ținut sa precizeze ca momentele grele prin care au trecut au alternat tot timpul cu cele de fericire maxima. Blonda a spus aceste cuvinte…

- Vremea rea a facut ravagii in vestul țarii, cel mai afectat fiind județul Arad. Aici, mai precis in catul Lalașinț, opt persoane au fost evacuate din calea șuvoaielor adunate in urma unei furtuni de aseara, scrie aradon.ro. Pompierii au lucrat toata noaptea trecuta pentru a scoate apa din localitate.…

- Primarul Sectorului 3 a cerut CFR sa dezafecteze cei 3,7 km de cale ferata de pe Șoseaua Industriilor, motivand ca aceasta cale ferata este un dezastru pentru cetațeni. El spune ca, daca va obține un raspuns pozitiv, va demara un program prin care Șoseaua Industriilor sa devina un bulevard modern. Compania…

- Și daca, totuși, ai fost in Arad pe 29 sau 30 iunie și ai reușit sa lipsești, sa nu mergi sa faci cunoștința cu Ea, te informez ca nu mai ai catuși de puțin dreptul de a spune ca in Arad nu se intampla lucruri pentru suflete, lucruri frumoase, de care orașul a dus lipsa și de care, probabil, va mai…

- Razvan Munteanu este cunoscut ca solistul trupei The Weekend Bandits insa, dincolo de cariera sa muzicala, s-ar putea sa il știți de la protestele colectiv din Timișoara sau de la protestele impotriva exploatarii gazelor de șist prin metoda fracturarii hidraulice, de la la Dudeștii Vechi. Loc unde dealtfel…

- Mai multe gospodarii și drumuri au fost inundate, cateva mașini au fost luate de ape și mai multe persoane in stare de șoc au fost salvate de catre pompieri, in urma unei ruperi de nori in județul Alba. Vineri dupa-amiaza, strazi din municipiul Alba Iulia, de la ieșirea spre Sebeș, au fost inundate…

- Evenimentele vin, trec și apoi se uita, fiind inlocuite in memoria de scurta durata cu alte evenimente. De aceea, va propunem o sinteza saptamanala cu cele mai interesante evenimente de la noi și din lume, cel puțin cu cele care ne-au reținut noua atenția. O colecție de texte pe care sa le puteți savura…