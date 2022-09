Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an a sesiunii muzicale incluse in Flight Festival, eveniment desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute la Aerodromul Cioca din Timișoara, a avut parte de un public numeros, care a savurat pe deplin diversele activitați pregatite de organizatori atat in timpul zilei cat și pe parcursul…

- Ediția din acest an a Flight Festival a debutat vineri seara la Aerodromul Cioca de langa Timișoara, prima seara fiind colorata de o ploaie care nu i-a speriat insa pe cei cateva mii de spectatori care au venit la fața locului. Primul concert al ediției din acest an a fost susținut de timișorenii de…

- Emaa, artista autohtona care a devenit cunoscuta publicului larg cu doi ani in urma dupa lansarea piesei Insula in colaborare cu The Motans, va susține un concert extraordinar la sfarșitul acestei saptamani, in cadrul Flight Festival, eveniment care se va desfașura in perioada 2 – 4 septembrie la Aerodromul…

- Secțiunea de muzica inclusa in ediția din acest an a Flight Festival va avea loc in perioada 2 – 4 septembrie la Aerodromul Cioca din Timișoara și aduce in fața publicului o serie de artiști indragiți din mai multe țari. Printre artiștii care vor susține evenimente la ediția din acest an se numara Dubioza…

- Ediția din acest an a festivalului PLAI va avea loc in perioada 8 – 11 septembrie la Muzeul Satului Banațean, evenimentul fiind organizat de voluntarii Centrului Cultural PLAI din Timisoara. „PLAI a inceput datorita dorinței de a crea un eveniment comunitar, in 2006, am impletit atunci dorința de a…

- Ediția cu numarul 13 a Festivalului Serile Filmului Romanesc va avea loc la inceputul lunii august, iar organizatorii promit un eveniment de anvergura, unde Marcel Iureș va fi invitat principal. Astfel, in perioada 3-7 august 2022 vor avea loc evenimente culturale in mai multe spații din Iași: Piața…

- Peste 83% dintre romani cred ca in urmatoarele decenii Romania trebuie sa urmeze directia Vest (UE, SUA, NATO) din punct de vedere al aliantelor politice si militare, releva un sondaj de opinie realizat de INSCOP Research, la comanda STRATEGIC Thinking Group, potrivit Agerpres. Conform cercetarii realizate…

- Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Arte și Design, gazduiesc in perioada urmatoare expoziției de fotografie „INTERFOTO” – ediția 2022 – UCRAINA, care are, de aceasta data, un caracter special, datorat contextului socio-politic din Ucraina și este dedicata tinerilor artiști fotografi…