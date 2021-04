Nominalizații la Oscar vor putea fi prezenți la gala decernării premiilor? Nominalizații la Oscar vor putea fi prezenți, in acest an, la gala de decernare a premiilor, printr-o derogare prin care aceștia devin angajati esentiali. Academia de film americana a anuntat ca nominalizatii la Oscar se vor afla printre persoanele eligibile sa participe la evenimentele asociate galei de decernare a premiilor Oscar, care va avea loc la Los Angeles in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit Variety. “Cei implicati in productia Oscarurilor, precum nominalizatii si invitatii lor, se califica pentru acea derogare prin care sunt considerati angajati esentiali si, de aceea, li se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O derogare prin care cei nominalizati la Oscar devin angajati esentiali le va permite starurilor de la Hollywood sa participe la gala de decernare a premiilor din acest an, anunța revista Variety , citata de Agerpres. Reprezentantii Academiei de film americane (AMPAS) au anuntat marti ca nominalizatii…

- O derogare prin care cei nominalizati la Oscar devin angajati esentiali le va permite starurilor de la Hollywood sa participe la gala de decernare a premiilor din acest an. Reprezentantii Academiei de film americane (AMPAS) au anuntat ca nominalizatii la Oscar se vor afla printre persoanele eligibile…

- O derogare prin care cei nominalizati la Oscar devin angajati esentiali le va permite starurilor de la Hollywood sa participe la gala de decernare a premiilor din acest an, informeaza DPA. Reprezentantii Academiei de film americane (AMPAS) au anuntat marti ca nominalizatii la Oscar se vor afla printre…

- Nominalizarilor pentru cele 23 de categorii de trofee care vor fi atribuite la cea de-a 93-a gala de decernare a premiilor Oscar au fost anuntate luni la Los Angeles. Nominalizarile la premiile Oscar 2021 au fost dezvaluite prin intermediul unui streaming video de actrita Priyanka Chopra si cantaretul…

- Cea de-a 78-a editie a galei de decernare a Globurilor de Aur s-a desfasurat duminica seara in format virtual. Evenimentul, difuzat in direct din New York si Los Angeles, a fost prezentat pentru a patra oara de actritele Tina Fey si Amy Poehler.

- Lungmetrajul ''Nomadland'' a fost desemnat cel mai bun film dramatic, iar ''The Crown'' a castigat patru trofee - inclusiv la categoria "cel mai bun serial TV - drama" - la cea de-a 78-a gala de decernare a Globurilor de Aur, duminica seara, intr-o ceremonie televizata…

- Gala de decernare a premiilor Oscar, amanata in acest an pentru data de 25 aprilie din cauza pandemiei de coronavirus care a bulversat industria cinematografica, va fi un eveniment live, organizat in format fizic si difuzat din mai multe spatii, a anuntat miercuri Academia de film americana (AMPAS),…

- Academia de film americana (AMPAS) a decis sa extinda la 15 numarul filmelor care vor putea fi incluse pe lista scurta a peliculelor propuse spre nominalizare la premiul Oscar la categoria “cel mai bun lungmetraj internațional”, potrivit revistei americane Variety. Pandemia de COVID-19 a generat numeroase…