Nominalizările la Premiile Grammy au fost anunțate. Justin Bieber și Billie Eilish, marii favoriți. Lista completă! Ieri au fost anunțate nominalizarile la Premiile Grammy 2022, cele mai importante trofee din industria muzicala mondiala. Gala, care va avea loc la inceputul anului viitor (31 ianuarie la Los Angeles). Jon Batiste, Justin Bieber, Billie Eilish, Kanye West se numara printre artiștii care au primit cele mai multe nominalizari. Jon Batiste este nominalizat la nu mai puțin de 11 categorii: Best Tradițional R&B Performance pentru „I Need You”, Best R&B Album pentru „We Are”, Best American Roots Performance și Best American Roots Song pentru „Cry”, Best Contemporary Classical Composition pentru „Batiste:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mini-vacanța de 1 decembrie aduce pe marile ecrane filme pentru toate gusturile și varstele. Encanto, Casa Gucci și Resident Evil: Bun venit in Raccoon City sunt noutațile care ruleaza in rețeaua Happy Cinema. Pe 26 noiembrie are loc premiera mult așteptatului film al lui Ridley Scott – Casa Gucci.…

- Idei de mobila și accesorii inspirate din filmul House of Gucci Decorurile din noul film House of Gucci sunt descrise de luxul și eleganța tipice italiene. Decoruri din care te poți inspira daca iți dorești o schimbare in propria casa. Iți prezentam in continuare idei mobila și accesorii inspirate din…

- Distribuția House of Gucci a cucerit și Milano. Dupa premiera de la Londra, a venit randul orașului italian sa gazduiasca vedetele de cinci stele ale filmului. Protagonista filmului, Lady Gaga, i-a impresionat pe italieni atat cu interpretarea, cat si cu tinuta aleasa pentru seara premierei – o rochie…

- Lady Gaga este una dintre celebritațile care și-au exprimat bucuria la aflarea veștii ca Britney Spears a scapat de tutela sub care s-a aflat timp de 13 ani. Cantareața i-a transmis un mesaj emoționat colegei sale de breasla.

- Cantareata americana Pink a fost desemnata cea mai ascultata artista in Marea Britanie in secolul 21, potrivit unui clasament realizat de compania PPL (Phonographic Performance Limited), informeaza contactmusic.com. Pink a surclasat alte cantarețe celebre precum Adele, Beyonce, Rihanna si Lady Gaga.…

- In a treia ediție X Factor 10, Monica Silaghe și-a impus experineța de artist! Mișcare scenica, voce și carisma, toate pentru un show complet, care sa ii impresioneze pe jurați, dar și pe oamenii de acasa.

- Madalina Ghenea a cucerit pe toata lumea cu apariția sa spectaculoasa pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția. Actrița a purtat o rochie impresionanta cu care a reușit sa atraga toate privirile. Madalina Ghenea, in varsta de 34 de ani, a stralucit pe covorul roșu de la Festivalul de Film…