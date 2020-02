Nominalizarile la Premiile Gopo 2020, Oscarurile Romanesti

Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul „La Gomera”, de Corneliu Porumboiu, conduce, cu 13 selectii, in topul nominalizarilor la premiile Gopo. Topul este completat de filmele „Heidi”, „Monstri”, „Touch Me Not”, „Parking” si „Mo”.

- Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment care recompenseaza si celebreaza realizarile anuale ale cinematografiei romanesti, anunta apelul de inscrieri pentru categoriile de documentar si scurtmetraj ale editiei cu numarul 14, care va avea loc in luna martie. Data limita a inscrierii: 13 ianuarie…

