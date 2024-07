Stiri pe aceeasi tema

- Nominalizarile pentru Premiile Emmy din acest an au aparut in seara de 17 iulie și au venit cu mai multe recorduri doborate. Anul acesta, liderul absolut in materie de nominalizari a fost Shogun , serialul drama creat de catre cei de la FX și disponibil in Romania pe platforma de streaming Disney+.…

- La doar șase luni dupa ce ceremonia a fost amanata din cauza grevei scenariștilor, prestigioasele Premiile Emmy revin in forța. Nominalizarile au fost anunțate aseara, iar ceremonia este programata sa aiba loc pe 15 septembrie 2024. Drama istorica „Shogun” domina cursa pentru premiile Emmy de anul acesta,…

- Drama istorica ''Shogun'', o adaptare dupa celebrul roman al lui James Clavell, a obținut 25 de nominalizari la premiile Emmy și se afla in fruntea cursei pentru recompensele acordate celor mai bune producții de televiziune americane, alaturi de "The Bear", potrivit Agerpres.

- Premiile Emmy au revenit, iar Tony Hale („Veep”) și Sheryl Lee Ralph („Abbott Elementary”) anunța miercuri dimineața nominalizarile pentru Emmy 2024, impreuna cu noul președinte al Academiei de Televiziune, Cris Abrego, a relatat publicația americana Variety.FX a avut cele mai multe emisiuni nominalizate…

- Discuțiile despre un film bazat pe universul jocului Watch Dogs au pornit inca dinainte de lansarea jocului, existand zvonuri despre o astfel de producție in anul 2012. Astazi, la peste 10 ani distanța de la acel moment, aflam ca versiunea pentru marele ecran a Watch Dogs a intrat in sfarșit in producție,…

- In cea mai noua idee de tipul „cum sa facem și mai mulți utilizatori sa ne deteste și sa paraseasca aplicația”, Instagram vrea sa integreze reclame peste care nu poți trece și pe care vei fi forțat sa le vezi pentru a putea sa folosești in continuare rețeaua sociala. Descoperit de TechCrunch, testul…