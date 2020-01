Nominalizarile la Oscar 2020: Joker si The Irishman intra in cursa urmar la umar. Vezi lista completa Academia Americana de Film a anuntat luni nominalizarile pentru cea de-a 92-a editie a premiilor Oscar si, cum era de asteptat, Netflix este la putere.



Jokerul lui Todd Phillips, irlandezul lui Martin Scorsese si povestea hollywoodiana a lui Quentin Tarantino sunt printre peliculele cu cele mai multe nominalizari.



Antonio Banderas are prima sa nominalizare, fiind chiar pentru intreaga cariera. Si Scarlett Johansson e pentru prima oara pe liste, insa are doua sanse mari, fiind nominalizata atat pentru cea mai buna actrita in rol principal, cat si in rol secundar.



