- UPDATE - UDMR si-a anuntat oficial nominalizarile luni seara. ”Consiliul Permanent al Uniunii a decis asupra persoanelor desemnate pentru functiile de ministri Consiliul permanent i-a votat pe Kelemen Hunor pentru functia de viceprim-ministru, Cseke Attila pentru functia de ministru desemnat al Dezvoltării,…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat vineri seara, la finalul negocierilor cu USR PLUS si cu UDMR pentru formarea unei coalitii, ca Florin Citu este candidatul pentru functia de prim-ministru, presedintia Camerei revine PNL, iar cea a Senatului, USR PLUS. Noul Cabinet ar urma sa aiba doi vicepremieri,…

- Cristian Tudor Popescu a declarat, la Digi24, ca performerul acestor negocieri privind formarea noului Guvern este Ludovic Orban, care a pierdut alegerile, dar si-a conservat puterea. "Ceea ce voi retine din sceneta din seara aceasta este rasul amar in care a pufnit in masca domnul Florin Citu, atunci…

- Vestea buna este aceea ca cele trei formațiuni - USRPLUS, UDMR și PNL - au cazut de acord asupra unui acord privind o clauza impotriva traseismului politic.Partidele vor merge la Cotroceni luni pentru consultari cu președintele Iohannis.Orarul intalnirilor este urmatorul:Ora 11:00 – Partidul Social…

- PNL si USR isi doresc sefia Camerei Deputatilor. PNL este disups sa cedeze mai multe ministere, dar sa pastreze sefia Camerei Deputatilor. Negocierilor s-au blocat ieri din aceasta cauza. Florin Citu isi doreste sa pastreze Ministerul Finantelor pentru PNL. Cu putin timp in urma a ajuns aici si UDMR,…

- Dupa o vizita oficiala de doua zile in Israel, premierul Ludovic Orban a revenit in țara și a convocat o ședința de urgența la Palatul Victoria.Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, și Raed Rafat, șeful DSU, au fost convocați de premier in ziua in care Romania a raportat aproape 9.000…

- Premierul Ludovic Orban considera ca la școala copiii sunt in siguranța, chiar daca Romania a raportat in ultimele doua zile peste 2.000 de cazuri noi de infectari cu coronavirus.Ludovic Orban a ținut sa precizeze, vineri, inaintea unei intalniri cu ministrul Educației, Monica Anisie, ca probabilitatea…