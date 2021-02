Nominalizarea procurorului Robert Fleckhammer pentru o funcție de conducere în DIICOT îngrijorează ONG-uri din Justiție Marți, 2 februarie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) discuta propunerea avansarii lui Robert Fleckhammer in fruntea Secției de combatere a infracțiunilor de terorism și a criminalitații informatice din cadrul DIICOT. Decizia nu este agreata de organizațiile neguvernamentale din Justiție. Un numar de 12 ONG-uri au semnat luni, 1 februarie, o scrisoare deschisa prin care iși exprima ingrijorarea fața de intenția CSM de numire a lui Robert Fleckhammer in funcția de șef al Secției de combatere a infracțiunilor de terorism și a criminalitații informatice din cadrul DIICOT, scrie HotNews.ro.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

