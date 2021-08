Nokian Tyres dezvoltă anvelope premium destinate vehiculelor electrice Avansul luat de vanzarile de autovehicule electrice atrage deja atenția producatorilor de anvelope, care au inceput sa creeze roți speciale pentru acest tip de mașini. Nokian Tyres, producatorul scandinav de anvelope, lucreaza la dezvoltarea de anvelope premium pentru mașini electrice , care sa indeplineasca nevoile specifice ale consumatorilor din acest segment. De obicei, mașinile electrice au o accelerare rapida și, totodata, au o greutate mai mare decat mașinile cu motor cu combustie interna (ICE) din cauza bateriilor alcatuite din metale grele. In plus, la mașinile mai grele, oprirea dureaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

