Nokian Tyres construiește o fabrică de 650 de milioane de euro în România. Uzina va compensa producția abandonată în Rusia Grupul finlandez Nokian Tyres a anuntat marti, 1 noiembrie, ca va investi 650 de milioane de euro pentru a construi o noua fabrica de anvelope pentru autoturisme in Romania, informeaza Reuters. Viitoarea fabrica, care va fi construita la Oradea, va avea capacitatea de a produce 6 milioane de anvelope pe an, iar primele anvelope ar urma sa iasa de pe liniile de fabricatie in a doua jumatate a lui 2024, in timp ce productia in regim comercial este asteptata sa demareze la inceputul lui 2025, a precizat Nokian Tyres intr-un comunicat de presa. Grupul finlandez, care are deja fabrici… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

