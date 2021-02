Toate companiile care activeaza in industria auto trebuie sa contribuie la lupta pentru protejarea mediului inconjurator. De la producatorii de automobile și pana la fabricanții de piese sau anvelope. Nokian Tyres este o companie cu tradiție, care in 1934 a inventat prima anvelopa de iarna din lume. Finlandezii vor acum sa iși foloseasca experiența pentru a dezvolta un produs și mai prietenos cu natura. Pana in 2025, Nokian...