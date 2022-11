Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a autorizat, in data de 13 octombrie, solicitarea de utilizare a echipamentelor de infrastructura 5G depusa de doua firme al grupului finlandez Nokia, arata o decizie publicata luni seara in Monitorul Oficial. Sunt aceleași doua firme care au dat in judecata…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), care va avea loc pe 25 octombrie, a anunțat, marți seara, Administratia Prezidentiala. Pe agenda discutiilor va fi evolutia privind situatia de securitate in contextul razboiului din Ucraina si imbunatatirea…

- Avocații producatorului finlandez Nokia, care a dat in judecata Guvernul Romaniei dupa ce a fost refuzat de la a participa cu echipamente și soluții in rețelele 5G din țara, au cerut recent in instanța acces la informatii clasificate "secret de serviciu". Pe de alta parte, alte șase firme au primit…

- Sumele anuale pentru aderarea Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) se situeaza intre 3,5 si 5 milioane de euro, a precizat secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Externe pentru procesul de aderare la OCDE, Luca Niculescu , citat de Agerpres. „Depinde cat de lung…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca l a primit, la Palatul Victoria, pe ministrul Agriculturii si Industriei Alimentare din Republica Moldova, Vladimir Bolea. Cu aceasta ocazie, a fost analizata situatia fluxurilor de aprovizionare cu produse agricole si alimente, afectate de agresiunea militara rusa…

- Cetateanul german Pop Zeno, acuzat ca a detinut si vandut piese de tezaur furate din situl arheologic din Muntii Orastiei – Sarmizegetusa Regia, printre care o bratara de aur de aproape un kilogram, podoabe dacice, monede geto-dacice, monede romane si artefacte din ceramica si piatra, a fost condamnat…