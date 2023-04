Nokia va monta echipament 4G pe Lună până la final de an 2023 NASA pregateste seria de misiuni Artemis pentru anul 2025 si daca totul merge bine, atunci avem o sansa la aselenizare. Una dintre etapele pentru a ajunge la aceasta misiune este proiectul celor de la Nokia de a lansa o retea 4G pe Luna. Informatia vine de la CNBC, iar finlandezii au castigat contractul pentru a monta echipamente 4G pe Luna. Compania spra sa monteze o retea 4G pe satelitul natural al Pamantului, ajutand agentiile spatiale sa faca noi descoperiri, dar si pregatind umanitatea pentru o prezena pe satelit si apoi pe Marte. Echipamentul de retea va fi lansat in cosmos la bordul unei… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

