Nokia relansează alte două telefoane clasice: 6300 și 8000 ​HMD Global, compania care deține licența Nokia pentru telefoane, anunța lansarea a doua noi telefoane clasice: Nokia 6300 și Nokia 8000 4G, acestea primit însa o serie de funcții moderne precum conectivitatea 4G, posibilitatea de a instala aplicații și de a folosi telefonul ca hotspot WiFi. Nokia 6300 costa 299 lei, iar Nokia 8000 costa 399 lei și ambele vor fi disponibile în a doua parte a lui decembrie.



Nokia 6300 4G



Pe acest telefon cu ecran de 2,4 inci se poate instala WhatsApp și Facebook și pot fi vizionate clipuri YouTube Cântarește 104 grame, rezoluția… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

