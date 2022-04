Stiri pe aceeasi tema

- Doua companii membre ale grupului finlandez Nokia au dat in judecata Guvernul Romaniei dupa ce nu au obținut autorizarea CSAT pentru a utiliza echipamente de infrastructura 5G in rețelele de comunicații din țara. Nokia este unul dintre cei mai mari producatori de echipamente și soluții 5G alaturi de…

- COVID 12 martie 2022, in Romania, pe județe: 2.743 cazuri noi de coronavirus și 59 decese, in ultimele 24 de ore COVID 12 martie 2022, in Romania, pe județe: 2.743 cazuri noi de coronavirus și 59 decese, in ultimele 24 de ore Sambata, 12 martie 2022, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații…

- Un proiecte de lege prin care va face posibila menținerea flotei aeriene de fabricație straina in Rusia se afla pentru aprobare pe masa guvernului de la Moscova. Acesta va permite companiilor aeriene sa aiba dreptul de a nu returna aeronavele proprietarilor acestora, informeaza locatorului, informeaza…

- Astazi este ultima zi de stare de alerta sanitara pe teritoriul Romaniei, in contextul pandemiei de COVID-19. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, la sfarsitul saptamanii trecute, ca starea de alerta impusa de pandemia de coronavirus nu va mai fi prelungita dupa data de 8 Martie, avand in vedere…

- Consiliul Superior de Aparare a Țarii (CSAT) a respins, recent, solicitarea a doua companii membre ale grupului finlandez Nokia pentru obținerea autorizarii de a utiliza tehnologii, echipamente și programe software in cadrul infrastructurilor IT de interes național, precum și in rețelele 5G, potrivit…

- 7 februarie: Aproape 17.000 de cazuri COVID și 81 de decese, raportate in Romania, in ultimele 24 de ore. Bilanțul parțial Au fost inregistrate 16.958 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise luni, 5 februarie, de Grupul de Comunicare Strategica. ”Conform datelor existente la…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 2.385.713. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca pana duminica, la ora 10:00, s-au inregistrat peste 14.000 de cazuri noi de COVID-19. Au fost raportate 22 de decese. Incidenta cazurilor in Bucuresti a crescut la 9,50, de la 8,77, in urma cu o zi, informeaza Hotnews.ro . Peste 14.000 de cazuri de COVID-19…