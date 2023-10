Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a continuat sambata cu atacuri violente asupra orasului Avdiivka, din estul Ucrainei, bombardamentele fiind atat de puternice, incat echipele de urgenta nu au putut recupera mortii din cladirile distruse, au transmis autoritațile. Doi civili au fost ucisi in atacurile rusesti, in timp ce…

- Rusia a lansat joi un atac aerian masiv asupra capitalei Kiev și a altor orașe ucrainene, ranind cel puțin 18 persoane și distrugand infrastructura din intreaga țara, au declarat oficiali ucraineni, potrivit Reuters. Explozii au fost auzite la Kiev și in regiunea inconjuratoare dupa o alerta de raid…

- 25 de drone lansate de ruși au atacat duminica regiunea Odesa. Infrastructura portuara a fost avariata și cel puțin doua persoane au fost ranite, au anunțat autoritațile ucrainene, potrivit Reuters.

- Polonia nu intentioneaza sa renunte rapid la utilizarea carbunelui, a anuntat miercuri Guvernul, criticand compania de stat PGE ca a devansat cu un deceniu - 2040 - tinta privind neutralitatea emisiilor de carbon, transmite Reuters.Conform unui acord semnat de Executiv cu sindicatele, Polonia intentioneaza…

- Comitetul Olimpic Australian (AOC) a cerut guvernului sa investeasca mai multi bani in sport, dupa ce un sondaj realizat in randul sportivilor de elita a aratat ca aproape jumatate dintre ei traiesc cu venituri care ii plaseaza sub pragul saraciei, relateaza Reuters.

- Serviciul de securitate SBU si fortele armate ucrainene au lansat un atac la scara larga cu drone asupra pozitiilor militare ruse din Peninsula Crimeea ocupata, a informat presa ucraineana vineri seara, informeaza Reuters.

- Serviciul de urgenta din Rusia a declarat, joi, ca un depozit din Odintovo, un oras situat la vest de Moscova intre resedinta oficiala a lui Vladimir Putin si aeroportul Vnukovo, a luat foc, relateaza agentia de presa TASS, citata de Reuters.

- Statele Unite au anuntat marti inca un pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, transmit agentiile AFP si Reuters, potrivit Agerpres. CITESTE SI Avertizare de calatorie: Dupa Grecia, inca una dintre destinațiile favorite ale romanilor se afla sub COD ROȘU…