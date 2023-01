Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de echipamente militare americane catre guverne straine au crescut cu 49%, pana la 205,6 miliarde de dolari, in anul fiscal 2022, a declarat miercuri Departamentul de Stat al SUA, transmite Reuters. Vanzarile aprobate in anul respectiv au inclus avioane de lupta F-15ID in valoare de 13,9 miliarde…

- Vanzarile aprobate in anul respectiv au inclus avioane de lupta F-15ID in valoare de 13,9 miliarde de dolari catre Indonezia, nave de lupta de suprafata cu misiune multipla in valoare de 6,9 miliarde de dolari in Grecia si tancuri M1A2 Abrams in valoare de 6 miliarde de dolari in Polonia. General Dynamics…

- Irak se afla, de cațiva ani, intr-o adevarata criza politico-economica total nejustificata, avand in vedere ca este una dintre cele mai bogate țari ale lumii. Numai anul trecut, Irak a obținut peste 115 miliarde de dolari doar din vanzarea de petrol. Ministrul irakian al Petrolului, Hayyan Abdul Ghani,…

- Tranzactiile s-au desfasurat intre luni si miercuri, conform declaratiilor depuse la Comisia pentru bursa si valori mobiliare (SEC). La inceputul acestui an, Musk le-a spus milioanelor sai de adepti de pe retelele de socializare ca ”nu mai are planificate vanzari de actiuni Tesla”, dupa 28 aprilie.…

- FCC a declarat vineri ca a adoptat reguli finale care interzic vanzarea sau importul de echipamente considerate a reprezenta un risc pentru securitatea nationala pentru Statele Unite, aceasta fiind cea mai recenta masurp de represiune impotriva producatorilor chinezi de echipamente de telecomunicatii.…

- Josep Borrell a declarat intr-o conferinta de presa la Bruxelles, sustinuta dupa o reuniune a Consiliului pentru Afaceri Externe al UE, ca aceasta suma reprezinta aproximativ 45% din suma oferita Kievului de catre Statele Unite. Borrell a adaugat ca UE va ”continua sa izoleze Rusia la nivel international”…

- Indicele pan-european Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 2,8%, dupa publicarea inflatiei din Statele Unite. Componenta actiunilor tehnologice a avansat cu 7,6%, conducand cresterile majoritatii sectoarelor. Toate bursele importante au inchis in crestere. Indicel DAX al bursei din Frankfurt…

- Compania a raportat o pierdere pe actiune de 61 de centi, peste cea de 22 de centi asteptata de analisti, potrivit datelor firmei Refinitiv. Veniturile de 8,34 miliarde dolari sunt peste asteptarile analistilor, de8,12 miliarde de dolari Uber a raportat o pierdere neta de 1,2 miliarde de dolari pentru…