- Numarul cazurilor de insolvența a scazut, in primele zece luni ale lui 2020, cu aproape 11% fața de anul trecut. Exista zone economice puternice unde numarul lor a crescut extrem de mult. Conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), numarul societatilor comerciale…

- O surpriza de proporții au avut procurorii DIICOT la o simpla percheziție efectuata in București. Au gasit saci și geamantane pline cu bani și diverse substanțe interzise in locuinta unui barbat suspectat ca vindea droguri in cluburi exclusiviste din Capitala.

- Zeci de lumanari au fost aprinse sambata seara in Piata Prefecturii din Targu Jiu in memoria marelui poet Adrian Paunescu. Oameni de cultura, dar si simpli cetateni ai acestui oras s-au adunat in Piata Prefecturii pentru a aduce un ultim omagiu celui...

- Ministrul Educatiei Nationale, Monica Anisie, sustine ca in scoli nu exista pericolul ca elevii sa se infecteze cu noul coronavirus, ea afirmand ca in interiorul unitatilor didactice sunt respectate toate regulile. Anisie considera ca cifrele raportate in ultimele saptamani, care arata cresteri semnificative…

- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anuntat marti ca unitatile de invatamant preuniversitar din Bucuresti vor trece in scenariul rosu de functionare cand rata de incidenta a COVID-19 la mia de locuitori va fi de circa 3,4 si dupa trei zile de crestere a acesteia. Grupul de Comunicare Strategica…

- Dirijorul Horia Andreescu va concerta in 15 octombrie la pupitrul Filarmonicii de Stat din Pitesti, inaugurand o serie de concerte prin care se asociaza ideii de a oferi orchestrelor din orasele mai mici ale Romaniei si implicit publicului din aceste orase posibilitatea de a se simti acasa ca in marile…

- Șoferii autobuzelor și microbuzelor școlare se asigura ca elevii respecta normele sanitare și poarta masca. Și in București școlile pot cere microbuze școlare pentru transportul elevilor lor.

- Soprana Angela Gheorghiu s-a nascut la 7 septembrie 1965, la Adjud, judetul Vrancea. A urmat cursurile Scolii de Muzica din Bucuresti si a absolvit Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti (1990). Vocea unica si prezenta scenica au transformat-o curand intr-un nume de rezonanta al scenei lirice…