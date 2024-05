Noile virusuri modificate genetic care „se cuibăresc în organism şi cresc riscul apariţiei tumorilor” pot provoca pandemii Mai multe virusuri care pot provoca pandemii, precum a fost coronavirusul, pot fi „observate” la orizont. Virusologii spun ca aceste virusuri nu sunt noi, insa ele s-au modificat din punct de vedere genetic. Mai exact, schimbul de material genetic intre diferite specii de virusuri poate duce la aparitia brusca a unor agenti patogeni amenintatori cu […] The post Noile virusuri modificate genetic care „se cuibaresc in organism si cresc riscul aparitiei tumorilor” pot provoca pandemii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

